Massive Wagons bringen The Blood & Bone Tour nach Deutschland. Shows im Dezember 2025 in München, Stuttgart, Hannover, Berlin, Frankfurt, Lübeck und Wissen. Mit Special Guests: The Virginmarys & The Hot Damn! Aktuelles Album Earth To Grace weiterhin über Earache Records erhältlich.

Mit ungebremster Energie und jeder Menge Charisma im Gepäck kommen Massive Wagons im Dezember 2025 für sieben Shows zurück nach Deutschland. Im Rahmen der The Blood & Bone Tour macht die britische Hardrock-Band Halt in ausgewählten Clubs und bringt mit The Virginmarys und The Hot Damn! gleich zwei gefeierte Support-Acts mit auf die Bühne.

Massive Wagons, angeführt von Frontmann Baz Mills, haben sich seit ihrer Gründung 2009 als eine der zuverlässigsten Größen der britischen Rockszene etabliert. Ihr unermüdlicher Tourplan, mitreißende Liveshows und eine Reihe starker Albumveröffentlichungen – darunter Full Nelson (2018) und House of Noise (2020) – sorgten für kontinuierlichen Chart-Erfolg. Mit ihrem aktuellen Werk Earth To Grace (Earache Records) hat sich das Quintett endgültig als feste Größe im modernen Hardrock etabliert und unterstreicht seinen Ruf als furchtloser Brückenschlag zwischen klassischem Rock, Punk-Attitüde und britischer Bodenständigkeit.

In gewohnter Manier verbindet das aktuelle Album kompromisslose Riffs mit hymnischen Refrains und bissigem Humor. Songs wie Please Stay Calm oder Generation Prime zeigen Massive Wagons in Höchstform – und live läuft die Band ohnehin zu absoluter Hochform auf.

Als besonderes Highlight begleiten die kraftvoll-melodischen Alternative Rocker The Virginmarys sowie das energiegeladene All-Female-Quartett The Hot Damn!, das mit seinem Mix aus Glam, Pop-Punk und Rock’n’Roll für Aufsehen sorgt. Ein Paket, das musikalische Vielseitigkeit und explosive Livepower verspricht – ein Konzertabend, der weit über Genregrenzen hinaus begeistert.