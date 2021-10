Master Abschlusskonzert Benjamin Gerny

Im Rahmen des Master-Studiums Jazz-Posaune an der HMDK Stuttgart gibt der Stuttgarter Posaunist Benjamin Gerny mit Band sein Abschlusskonzert.

Im Vordergrund stehen an diesem Abend die Rhythmen Lateinamerikas, die Besetzung ist angelehnt an eine Salsa Band, jedoch mit der Besonderheit der Gitarre an Stelle eines Pianos und mit zwei schmetternden Posaunen, die die Kiste zum Kochen bringen werden.

Benjamin Gerny - Posaune

Samuel Restle - Posaune

Yurislan Leyva Gutierrez - Lead Vocals

Raul Miguel Wurche - E-Gitarre

Carlos Josue Remis Lorenzo - Bass

Raid Iskandar - Timbales

Jhonatan G. Rincón - Congas

https://www.hmdk-stuttgart.de