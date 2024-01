Master-Infotag an der Universität Hohenheim

Fertig mit dem Bachelor, aber der Wissensdurst ist noch nicht gestillt? An den Master-Informationstagen stellt die Universität Hohenheim ihre Master-Studiengänge vor.

Studieninteressierte erhalten Informationen zu Studienaufbau und -inhalten, Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsmodalitäten. Die jeweiligen Fachvertretungen beantworten zudem gerne Fragen rund ums Studium.

Hier geht's zum ausführlichen Programm: www.uni-hohenheim.de/master-infoveranstaltungen

Die Veranstaltung findet sowohl digital als auch vor Ort auf dem Campus Hohenheim statt. Im Programm gibt es Details zu den einzelnen Formaten der verschiedenen Studiengänge.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Hinweis: Bei dieser Veranstaltung wird eine Auswahl an Master-Studiengängen vorgestellt. Ein weiterer Master-Infotag am 25. April 2024 präsentiert alle verfügbaren Master-Studiengänge an der Uni Hohenheim.