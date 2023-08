Masterclass. die Lesereihe: Franziska Grillmeier

Jedes Jahr im September lädt die Reportageschule Reutlingen renommierte deutsche Autor*innen aus den Bereichen Roman und Sachbuch zur Masterclass ein. In diesem Jahr bietet die Reportageschule Reutlingen gemeinsam mit der Stadtbibliothek Reutlingen auch dem öffentlichen Publikum die Gelegenheit vier Autor*innen im Anschluss an die Fortbildungstage im Rahmen einer Lesung kennenzulernen.

Am Donnerstag, 21. September 2023 ist bei "Masterclass. die Lesereihe" zu Gast: Franziska Grillmeier: Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas

Franziska Grillmeier studierte "Internationale Entwicklung" und "Politics of Conflict, Rights and Justice" in Wien und London und absolvierte die Reportageschule in Reutlingen. Als freie Journalistin berichtet sie für deutschsprachige und internationale Medien zum Thema Migration und Flucht. Ihr Buch "Die Insel: Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas“ erschien im Frühjahr 2023.

Moderation: Ariel Hauptmeier

Die Lesungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek Reutlingen. Bei schlechtem Wetter finden die Lesungen im Großen Studio (3. OG) statt.