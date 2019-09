Masters of Virtual Worlds - Benjamin Rudolph, Christoph Rasulis

Für seine dystopische Cyberpunk-Romanreihe »Otherland« wurde dem Fantasy-Autor Tad Williams im Rahmen der Dragon Days 2013 der erste Schwäbische Lindwurm verliehen. Zur Preisverleihung 2013 vermittelte bereits der Prototyp der Total-AR-Brille von Benjamin Rudolf, wie es sich anfühlen könnte, sich in den Otherland-Romanen vollkommen in virtuelle Realitäten einzuklinken und sie hautnah zu erleben.

Durch Oculus Rift, HTC Vive und andere VR-Brillen hat sich inzwischen viel verändert und das Thema hat die Dragon Days begleitet, etwa an der Ideentanke auf der Frankfurter Buchmesse. In Zusammenarbeit mit der MFG Baden-Württemberg widmen die Dragon Days diesen Abend nun den neuen virtuellen Welten. Die Schöpfer*innen dieser Welten geben Einblick in ihre Arbeit, stellen u.a. Projekte wie »Jack the Ripper« und »Blautopf VR« sowie weitere VR-Projekte vor. Das Publikum wiederum kann an diesem Abend seine eigenen Erfahrungen mit dem Medium sammeln.

Im Rahmen des 8. Dragon Days Festivals und in Zusammenarbeit mit der MFG Baden-Württemberg

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung unter: www.kreativ.mfg.de/veranstaltungen/