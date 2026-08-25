Comedian MASUD AKBARZADEH im Herbst 2026 mit neuem Programm „PLAYLIST“ auf Tour in Deutschland!

Who the fuck is Masud Akbarzadeh - Staffel 8. Masud Akbarzadeh hat alles gesehen, alles gesagt – und ist noch lange nicht fertig. Mit "Playlist" bringt er eine rohe, ungeschönte Live-Show auf die Bühne. Neues Material trifft auf legendäre Bits aus seinen früheren Programmen: "Fame", "Fucking Famous" und Zeug von davor – alles kommt nochmal raus, aber anders. Ehrlicher. Härter. Lustiger.

Masud ist kein „Newcomer“. Er ist OG. Stand-up gelernt in den USA, gefeiert bei ProSieben, Amazon Prime, Comedy Central – und auf so ziemlich jeder Bühne, die zählt. Er macht das nicht „nebenbei“. Er macht das besser als die meisten.

"Playlist" ist keine glattgebügelte Show. Sie ist dreckig, direkt, unfertig – und genau deswegen echt. Masud liefert, stolpert, explodiert–live und ohne Skript. Wer wissen will, wie sich Stand-up anfühlen soll, muss Masud live erleben.