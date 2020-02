Masud "Fame"

Authentische, amerikanische Stand-Up-Comedy: ein Comedian, ein Mikrofon, eine Story.

Masud Akbarzadeh, der berühmte, ewige Newcomer, feiert mit seinem Spezial Programm "Fame" sein 25 jähriges Bühnenjubiläum.

In dieser originalen Stand-Up-Comedy-Show, die ihresgleichen im deutschsprachigen Raum sucht, erwarten den Zuschauer viele neue Geschichten und phantasievolle, einzigartige Alltagsbeobachtungen. Masud zeigt außerdem Auszüge aus seinem ersten Live-Programm "Who the fuck is Masud Akbarzadeh" sowie dem aktuellen Programm "Fucking Famous", mit dem er parallel ebenfalls auch auf Tour ist.

"Fame" ist eine Hommage an die authentische, amerikanische Stand-Up-Comedy: ein Comedian, ein Mikrofon, eine Story. Eine Show ohne Pause, ohne Klavier, ohne Zeitverschwendung: Masud "live und uncut".