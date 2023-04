Michael Krebs "Evolution nach unten"

Krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die zwölf.

In mühevoller Kleinarbeit haben wir Menschen in vielen Millionen Jahren ein krasses Gehirn entwickelt, das zu hoch komplexem Denken fähig ist. Und was machen wir damit? Geräte erfinden, die uns das Denken abnehmen. Und Maschinen erfinden, die uns das Bewegen abnehmen. Damit wir endlich Zeit haben für die wichtigen Fragen: Bestellen oder liefern lassen? Sofalandschaft oder Chill-out-Area? Haten oder liken. Vom Einzeller wurden wir zum Herrscher übers Metaversum, in dem jede Milchschaumdeko ein Ereignis ist, teilungsrelevant und bewertungspflichtig. Meine Meinung!

Um all das soll es an diesem Abend natürlich nicht gehen. Viel zu deprimierend! Statt dessen singt Michael Krebs (also ich, Anm. des Verfassers) fluffige Lieder über Krisen, True Crime und Verzweiflung. Das ist li-la-lustiger. Und das kann er auch besser. Sagt nicht nur die Mainstreampresse***, sondern auch seine Mutter. Ihre Meinung!

Deshalb finde ich es total super wichtig, da hinzugehen und sich das anzuschauen! Echt, Leute! Ist gut für die Seele und so. Meine Meinung!

Wie seht ihr das? Malt es mit einem Bi-Ba-Buntstift in die Kommentare. Oder, wenn euch dieser Text nicht gefallen hat, lasst mir gerne ein Hate da. *HerzchenBlinzelAugenSmiley*

Love! Euer Michi