Matador (live) im Kowalski - Support Loli

Egal wie der Brexit ausgeht, der Ire Matador bleibt in der EU und im Vereinigten Königreich namens Techno. Denn in dem ist Matador seit Jahren selbst der König, bestätigt von den Ibiza DJ Awards (zweimaliger Best Live Performer so far).

Gestatten Matador, bürgerlich Gavin Lynch, Wohnort Dublin, Beruf Techno-Star, 300.000 Facebook Fans, groß geworden mit der freundlichen Unterstützung von Herrn Hawtin und seiner Minus-Posse. Zwischenzeitlich ist auch sein eigenes Label RUKUS dick etabliert, das war bei seinem ersten Gig im Kowa noch ganz fresh. Erneut wirft Matador für eine Nacht den Anker in Stuttgart und hisst die irische Fahne im Hafen Kowalski.

Mit seinem hochgerüsteten Setup aus zahlreichen Midi Controllers, Samplern und Effektgeräten und seiner offenen Persönlichkeit bürgen seine Auftritte für echte Entertainer-Qualitäten, die weltweit überzeugen, egal ob auf der Time Warp, Tomorrowland, Awakenings, Ultra, Creamfields, Melt oder BPM Festival und natürlich Ibiza im DC10. Und klar, allein sein eigenes, mächtiges Soundbild, darunter Remixe für Moby, Depeche Mode, Layo & Bushwacka oder Dubfire, reicht schon als Fahrgestell für einen starken Flug einmal quer durchs Raver-Viereck aus. Wird man heute wieder live erleben.

MATADOR IM KOWALSKI!

Freitag, 12. Juli 2019, Doors 23:59 Uhr

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Matador – live (RUKUS / m_nus / Dublin) * Loli (Kowalski)

Loli