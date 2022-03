MATCHTAPE | Tribute to Jörg Teichert & Christian Huber

MARTIN MEIXNER ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld daran, dass sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht – er kann einfach zu viel, als dass es sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an der Oberfläche der Effekte.

Nur an den Tasten zu röhren, genügt ihm nicht. Also geht er tiefer, und wenn er spielt, wird das Instrument zum Organismus: Er lockt aus ihm Klänge, die sonst nur das Stethoskop den Eingeweiden wilder Tiere ablauscht. Denn eine Orgel die immer nur faucht, ist schal wie ein eingesperrter Tiger, der immer nur brüllt. Und so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt dich schließlich doch am Hals.“ (Harald Ruppert)

Meixner ist frei schaffender Künstler, Tasteninstrumentalist und seit langem ein ausgewiesener Spezialist an der Hammond Orgel. Im Bereich Jazz- und Popularmusik ist er für dieses Instrument seit 2019 auch als Dozent an der Stuttgarter Musikhochschule tätig. Mit seinem Trio "Matchtape" gastierte er bereits mehrmals im BIX, jedoch heute mit Gitarrist Simon Seeleuther (SMAF) und Drummer Florian Schlechtriemen (Marshall Cooper) und einem Special: "Hammond meets Horns“. Zusammen mit den weltbekannten Lokalmatadoren Uli Röser an der Posaune und Alexander Sandi Kuhn am Saxophon werden in dieser Kombination hippe Melodien und erdige Grooves feilgeboten, die nicht nur richtig gute Laune versprühen und für enorme Energie und Schubkraft sorgen, sondern einladen zum Abheben und Ankommen.

Besetzung: Martin Meixner (Hammond Organ); Simon Seeleuther (git); Florian Schlechtriemen (dr); Alexander Sandi Kuhn (sax); Uli Röser (Trb)