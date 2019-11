Mathematische Grundlagen

Das korrekte Umformen von Termen ist eine wichtige Grundlage für das Lösen von Aufgaben verschiedenster Art. Diese Umformungen z. B. das Auflösen von Klammern, Bruch- und Wurzeltermen und das Faktorisieren werden wiederholt und ausführlich geübt und so die häufigen Fehlerquellen der Abschlussprüfung minimiert. Mit zahlreichen Übungsaufgaben werden die Themen Potenzen, Wurzeln, lineare und quadratische Gleichungen, die Anwendung des Satzes des Pythagoras sowie die Berechnungen am Kreis und am Zylinder wiederholt. Damit schafft ihr eine gute Basis zum Start in die Prüfungsvorbereitung.

Bitte mitbringen: Schreibzeug, Taschenrechner und Formelsammlung.