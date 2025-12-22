Mathias-Krämermarkt

Von 8.30 bis 18 Uhr bieten die Marktbeschicker des Krämermarktes ihr buntes Warensortiment auf der kompletten Künzelsauer Hauptstraße und am Oberen Bach an.

Sie verwandeln die Innenstadt in einen Basar mit Marktständen, zwischen denen sich die Besucher nach Haushaltswaren, Gewürzen und vielem mehr umschauen können.

Am Unteren Markt können die Besucher gemeinsam mit Freunden oder Bekannten den Abend bis 18 Uhr ausklingen lassen. Ein musikalisches Bühnenprogramm und verschiedene Essensund Getränkeangebote bereichern den abwechslungsreichen

Krämermarkt und laden zum geselligen Beisammensein ein.

Matthias-Krämermarkt:

Ab 10 Uhr Genießermeile und von 14 bis 18 Uhr sorgen „Maggie & Conny“ am Unteren Markt für beste Unterhaltung.