Ein Leichtathlet auf Lesereise.

Über zwanzig Deutsche Meistertitel, vier Europameistertitel, sieben Weltmeistertitel und eine Silbermedaille bei den Paralympics – all das motivierte Mathias Mester noch mehr. Jetzt ist die 142,5 cm große Diskus-, Speerwurf- und Kugelstoß-Legende zurück, bereit für die nächste Herausforderung. Mit seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“ geht er auf seine erste große Lesereise. In seinem Programm nimmt Mathias Mester das Publikum mit auf einen humorvollen und emotionalen Sprint durch sein Leben. Er blickt auf seine Kindheit zurück und erzählt, wie er beim Fußball für den Speerwurf entdeckt wurde. Dabei liefert er eindrucksvolle Plädoyers für Optimismus, Lebensfreude und den Sport, dem er so viel zu verdanken hat. Mester zeigt auf, wie aus dem Jungen von nebenan ein internationaler Athlet und Botschafter des paralympischen Gedankens wurde.