Und die Ampel leuchtet in der Finsternis… Zumindest auf der Bühne.

Dass das in der Realität möglicherweise eine Illusion ist, untersucht MATHIAS RICHLING in seinem neuen hochaktuellen Programm, in dem er den Mitgliedern der Nach-Merkel-Regierung sprachlich und gestisch Kontur verleiht. Allen voran natürlich Bundeskanzler Olaf Scholz, vergesslich und unvergesslich schon wegen seiner Skandale.