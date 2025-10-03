Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“

Lesung mit Helga Fleig und Thomas Fritsche

bis

Kunsthalle Vogelmann Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

In der Ausstellung Elfriede Lohse-Wächtler – „Ich als Irrwisch“.

Sie zählt zu den bedeutenden Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts. Ihre dynamische, einfühlsame Bildsprache sucht in der Kunst der Neuen Sachlichkeit ihresgleichen. Die umfassende Retrospektive zeigt rund 100 Werke aus öffentlichen und privaten Sammlungen.

Anmeldung erforderlich bis 02.10., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an.

Info

Kunsthalle Vogelmann.jpg
Kunsthalle Vogelmann Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
07131 56-2295
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“ - 2025-10-03 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“ - 2025-10-03 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“ - 2025-10-03 11:00:00 Outlook iCalendar - Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“ - 2025-10-03 11:00:00 ical

Tags