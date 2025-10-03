Matinée: „Erinnerungen an Elfriede Lohse-Wächtler – Briefe, Texte und Musik“

In der Ausstellung Elfriede Lohse-Wächtler – „Ich als Irrwisch“.

Sie zählt zu den bedeutenden Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts. Ihre dynamische, einfühlsame Bildsprache sucht in der Kunst der Neuen Sachlichkeit ihresgleichen. Die umfassende Retrospektive zeigt rund 100 Werke aus öffentlichen und privaten Sammlungen.

Anmeldung erforderlich bis 02.10., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an.