Matinée

bis

Depot 15/7 Güterbahnhofstrasse 15/7, 69412 Eberbach

Das Kulturlabor lädt zur weiteren Matinée in 2025 ein:

Abassi – Kraus - Köhler

Sarah Abassi (Bass), Stephan Kraus (Klavier) und Philipp Köhler (Schlagzeug) treffen zum dritten Mal im Depot 15/7 aufeinander – und jedes Mal wird das Publikum aufs Neue begeistert. Das Trio spielt Jazz Standards von Swing über Funk bis Rock - alles entsteht live, spontan und komplett improvisiert. Keine festen Arrangements, keine Wiederholungen – jeder Moment ist einzigartig. Ein Konzert voller Energie, überraschender Wendungen und mitreißender Rhythmen für alle, die Jazz in seiner lebendigsten Form erleben möchten.

Info

Konzerte & Live-Musik
bis
