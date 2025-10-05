Das Kulturlabor lädt zur weiteren Matinée in 2025 ein:

Abassi – Kraus - Köhler

Sarah Abassi (Bass), Stephan Kraus (Klavier) und Philipp Köhler (Schlagzeug) treffen zum dritten Mal im Depot 15/7 aufeinander – und jedes Mal wird das Publikum aufs Neue begeistert. Das Trio spielt Jazz Standards von Swing über Funk bis Rock - alles entsteht live, spontan und komplett improvisiert. Keine festen Arrangements, keine Wiederholungen – jeder Moment ist einzigartig. Ein Konzert voller Energie, überraschender Wendungen und mitreißender Rhythmen für alle, die Jazz in seiner lebendigsten Form erleben möchten.