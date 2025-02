Matinee: AeroSoul Ensemble

Der mährische Komponist Leoš Janáček komponierte sich zum 70. Geburtstag ein Bläsersextett ausgerechnet mit dem Titel »Jugend«: Wenn da nicht eine gute Portion Melancholie im Spiel war! Tatsächlich sind in mindestens zwei der Sätze musikalische Jugenderinnerungen verarbeitet … Umrahmt wird »Mladi« durch zwei weitere, von der Folklore ganz anderer Landstriche inspirierte Werke, so dass für Farbenvielfalt an diesem Vormittag garantiert gesorgt ist!

