Ankommen und Begrüßung ab 10.30Uhr mit Kaffee und Gebäck, es musizieren das Duo ZuZweit (Lela & Martin Kartak).

Um 11.15Uhr Gerne (ge)lesen! – Leserinnen und Leser (und Bücherei-Mitarbeiterinnen) stellen ihre Lieblingsbücher vor und stiften so zum Lesen an. Nach der Buchvorstellung bleibt Zeit zum Austausch über (Lieblings)Bücher oder zum Stöbern in den Regalen der Stadtbücherei. Wer möchte, kann sein eigenes Lieblingsbuch auf unser Bücherregal-(Plakat) »Und was liest du?« »stellen«.