Falsch gelitten und andere Kuriositäten

Erlebtes und Erdichtetes von und mit Wolfgang Clauß, musikalisch umrahmt von Edgar Müller-Lechermann

Wolfgang Clauß, von Haus aus Jurist, liebt es, selbst erlebte oder aus nächster Nähe erfahrene nette Begebenheiten mit oft überraschender Wendung in Versen festzuhalten. Er hat wieder viele neue zum Schmunzeln, aber vor allem auch zum Nachdenken Anlass gebende Verse im Gepäck.

Edgar Müller-Lechermann, Pianist, musikalischer Leiter diverser Produktionen an der WLB, („Woyzeck“, „Der Postmichel“, aktuell „The Black Rider“), sowie Keyboarder der Band „POEMS ON THE ROCKS“, umrahmt das Programm musikalisch mit eigenen Kompositionen sowie Interpretationen klassischer Themen.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde der WLB