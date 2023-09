Matinee - Lesung mit Margit Hanselmann

Margit Hanselmann, in Schwäbisch Hall geboren und aufgewachsen. Abitur am dortigen humanistischen Gymnasium, danach Studium der Chemie und Biologie für das höhere Lehramt in Stuttgart und Erlangen.

Seit der Jahrtausendwende intensive Beschäftigung mit Lyrik und ihren theoretischen Grundlagen. Veröffentlichungen in Tageszeitung, Zeitschriften, Anthologien.

Publikationen der Gedichtbände:

„Nimm wahr, was du unter dem Winde versäumst“, Sammlung Isele, 2018.

«Schlafhelle Nächte», Gedichte, Edition Isele, 2023

Eine Besonderheit des Abends ist ein lyrischer Dialog von Margit Hanselmann mit der Hamburger Lyrikerin Cordula Scheel.

Margit Hanselmann, Schwäbisch Hall und Cordula Scheel, Hamburg, im lyrischen Dialog

Grußwort: Ute Christine Berger, Kulturbeauftragte Stadt Schwäbisch Hall

Laudatio: Prof. Dr. Mario Andreotti, Schweiz

Musik: Jona Steinmeyer spielt auf der Gitarre