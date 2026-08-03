Matinee zum Spielplan Vor dem Vorhang

Sie sind neugierig auf das, was Sie in der neuen Spielzeit erwartet? Freuen Sie sich auf eine besondere Matinee voller interessanter Anekdoten, Theatertexte und exklusiver Einblicke in die Theaterarbeit hinter den Kulissen!

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Ensembles blicken wir zurück auf die ersten Premieren der Spielzeit und voraus auf das, was in der ersten Spielzeithälfte noch kommt.

Der Eintritt ist frei.