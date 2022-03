Matinee: Vier Sterne Plus ****

Dokumentation | Deutschland 2022 | 94min. | ohne Altersbeschränkung | Regie: Antje Schneider

David-Ruben Thies ist Geschäftsführer eines kleinen Krankenhauses in Thüringen. Dabei verfolgt er einen visionären Plan: Er möchte die Arbeit im Krankenhaus von Grund auf revolutionieren und ein Krankenhaus der Zukunft schaffen. Aus dem Krankenhaus wird so ein Patientenhotel, das von einem Star-Architekten entworfen wurde und es gibt Bio-Essen am Kaminfeuer – und das für Privat- und Kassenpatienten gleichermaßen. Dieses Krankenhaus der Zukunft bietet innovative und medizinisch hochwertige Pflegekonzepte sowie beste Arbeitsbedingungen für das Personal. David-Ruben Thies hat mit diesem Vorhaben nicht nur eine Utopie im Kopf, sondern plant ernsthaft, mit dem Patientenhotel neue Maßstäbe zu setzen und das Gesundheitswesen zu revolutionieren. Dabei wird auch an gewohnten Konventionen, Gewohnheiten und politischen Vorgaben gerüttelt.