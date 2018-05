Abschlusskonzert des Fagottworkshops „Die Fagotte sind los!“

Der „Fagott e.V.“ organisiert in Zusammenarbeit mit der Musikschule Tübingen einen Fagottensemble-Workshop am 23./24. Juni, das Abschlusskonzert wird am SO, 24. Juni 2018 um 11 Uhr in der Stadthalle Reutlingen stattfinden, der Eintritt ist frei. Das Konzert wird gefördert von der Stadt Reutlingen, den Firmen Püchner, Mönnig-Adler, Moosmann, Yamaha, Dietz, Heckel, Georg Rieger, Tutti Fagotti, dem Instrumentenbauer Richling, den Verlagen Accolade und V. Braach und den Rohrbauern Jürgen Carl, Nikolas Müller und Holger Simon.