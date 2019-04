Matinee am Sonntagmorgen

Eine klassische Ausbildung an der Harfe, 35 Jahre musikalische Reisen durch die Welt und ein intensiver Dialog mit Musikern aus den verschiedensten Ländern hat Uschi Laar in einem unerschöpflichen Repertoire an Weltmusik im eigentlichen Sinne verarbeitet. Die Leichtigkeit des Seins mit schwingenden lateinamerikanischen Rhythmen und Melodien, sowie Ausflüge in den Jazz stehen an diesem Frühlingsmorgen im Vordergrund. Zwischendurch webt Uschi Laar immer wieder ruhige oder auch inhaltlich gehaltvolle Kompositionen aus ihrer eigenen Feder mit ein und rundet damit den Matineemorgen ab.