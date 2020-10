Matinier - Seddiki

Jean Louis Matinier, der in der Tradition anderer großer französischer Akkordeonspieler steht, ist inzwischen zu einem der bedeutendsten Vertreter seines Instrumentes in Europa herangereift. Sein neuestes Projekt: Das Duo mit dem französischen Gitarristen Kevin Seddiki. Kevin Seddiki studierte klassische Gitarre und Komposition in Clermont-Fd und Strasbourg, öffnete sich aber während des Studiums der improvisierten Musik. 2009 erhielt Seddiki den European Guitar Award in Dresden. In ihrem gemeinsamen Programm laden Matinier und Seddiki ein, Themen und Chansons aus verschiedenen Epochen neu zu entdecken: Bach, Fauré, Brel, Sarde, Schumann oder auch zeitgenössischen Jazz. Die Suche nach dem Klang, der Textur und dem Spiel kreiert ein einzigartiges Universum für jedes Stück. Gitarre und Akkordeon offenbaren sich hier in neuem Licht und großer Komplementarität.

Besetzung:

Jean Louis Matinier - accordeon

Kevin Seddiki - guitar