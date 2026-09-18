Ein Weltmeister des Blechs und eine Fee der Stimme - so kann man das Programm von Matthias Schriefl und Tamara Lukasheva überschreiben.

Matria verbindet verschiedene süddeutsche Volksmusikarten (z.B. Jodler, Almlieder, Zwiefache) mit ukrainischer Volksmusik, ein groovendes Alphorn mit dem Gesang der ukrainischen Karpaten, Improvisation und Freiheit mit Tradition aus beiden Ländern.

Wer den gebürtigen, nun schon länger im Rheinland lebenden Allgäuer Matthias Schriefl kennt, der kennt auch seinen bisweilen schrägen Humor. Kann sich der Bursche aber erlauben. Weil er ein Tausendsassa ist, göttlich Trompete und Flügelhorn spielt und dazu auch noch auf dem Alpenhorn, dem Euphonium, der Tuba oder dem Akkordeon eine gute Figur macht. Ach ja, Singen tut er auch noch. Und seine kongeniale Partnerin Tamara Lukasheva? Die Sängerin und Pianistin aus Odessa wohnt auch längst am Rhein, ist dank ihrer Tätigkeit als Sopranistin in den Opernhäusern ihrer Heimat derart versiert und stimmsicher, dass sie locker alle Eskapaden und spontanen Einfälle von Schriefl mitgehen kann. So hört man auf „Matria“ eine gewitzte Musik zwischen allen Stühlen. Virtuos, verspielt, amüsant. Grenzen, die verschwimmen, große Gefühle oder überbordender Spaß, kämpferische Lieder – all das gibt es hier zu hören. Und es ist zu spüren, dass sich Tamara Lukasheva und Matthias Schriefl dabei in der Kulturvielfalt des jeweils anderen wohlfühlen, dass sie sich zwischen diesen unterschiedlichen Welten fast schon telepathisch verstehen. Und dann ist da plötzlich wieder die ukrainische Liedkultur präsent, und ein alpenländisch gespieltes Horn dringt in diesen Klangkosmos ein. Und es vermischt sich traditionelle ukrainische Folklore mit bayerischem Lebensgefühl. „Matria“ ist ein stets überraschender Kultur-Clash in Noten, der den Hörer auf abenteuerliche, farbenfrohe und viele beseelte Musikreisen mitnimmt.