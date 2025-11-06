Matt Bergmann: Aggressively Alpha | American Stand-Up Comedy

Stand-up Comedy auf Englisch: Matt Bergman aus den USA live mit seinem Special Mostly Nice im Theater am Olgaeck in Stuttgart.

Matt Bergman – erfahrener US-Comedian aus Buffalo, New York – kommt 2025 mit seinem neuen Album und Special Mostly Nice zurück nach Europa!

Seine Comedy-Karriere begann eher ungewöhnlich: Während des Studiums der Kriminalwissenschaften stellte Matt fest, dass er viel zu viel Angst vor Kriminellen hatte – und wechselte kurzerhand auf die Bühne. Ein Glück für uns: Seitdem begeistert er mit einer Mischung aus Nähe, Vielseitigkeit und cleverem Humor.

Seine Shows brachten ihn schon ins Fernsehen – Gotham Comedy Live, Comedy Central Live, ein gefeiertes Dry Bar Comedy Special (2017) – und 2025 mit seinem neuen Special auf Amazon.

Mostly Nice erschien zuerst als Audioalbum bei Rhizome Records, lief auf Sirius/XM und ist nun auch als Video auf Amazon verfügbar. Seine Mutter findet es „wirklich schwer zu kaufen“ – sie versteht bis heute weder iTunes noch Streaming.