Jetzt ist die dritte Studioplatte „After The Landslide“ endlich erschienen. Allein daran kann man erkennen, wie ungeheuer akribisch MATT SIMONS an seiner Musik arbeitet. Der Kalifornier mit Wohnsitz New York verwandelt große Themen in leichtfüßigen Pop, indem er musikalisch aufwändige Ideen so eingängig klingen lässt.

Tatsächlich ist er als ausgebildeter klassischer und Jazz-Pianist und -Saxofonist mit allen Wassern gewaschen. Seine Melodien bilden sich nach klassischen Songstrukturen, verbunden mit immer wieder überraschenden Harmonien und wunderschönen Refrains. Das macht seine kleinen Meisterwerke perfekt. Vor allem, wenn er dann eben auch die Zeit hat, zwei Jahre daran zu feilen. „Mein Ziel ist immer, mit einem Song möglichst viele Leben zu berühren“, sagt Simons über seinen Anspruch, „ein Stück muss so universal sein, dass es zu allen Menschen singt.“ Dabei kann es durchaus sein, dass auch der Remix für den Erfolg sorgt, wie bei seinem bislang meistgestreamten Stück „Catch & Release“, das in der Deepend-Version in vielen europäischen Ländern auf die Nummer eins der Charts stieg.

Tatsächlich ist es noch immer so, dass Simons in seiner Heimat USA unter dem Radar durchfliegt, während er hierzulande seit seinem ersten Überraschungshit „With You“, der dank der Verwendung in der holländischen Version von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ viral ging, viel bekannter ist. Das wird sich aber durch die neue Platte hoffentlich ändern. „After The Landslide“ ist sein größtes, ehrgeizigstes und persönlichstes Projekt bislang. Man stelle sich die gespannte Emotion eines melancholischen Bon-Iver-Titels zusammen mit der handfesten Grazie eines Springsteen-Songs vor: Nicht weniger schwebte MATT SIMONS vor, als er sich an die Arbeit machte. Jetzt, zwei Jahre später legt er ein fantastisches neues Album vor, das diesen Anspruch auch noch mit einer poppigen Leichtigkeit umsetzt. Und im Herbst kommt MATT SIMONS wieder zu uns, um seine neuen Songs live zu präsentieren.