Einer der besten britischen Blues-Künstler seit Rory Gallagher

Matt Woosey hat es sich zum Beruf gemacht, Erwartungen zu trotzen. Seine Alben sprengen die Grenzen der Genres. Seine Auftritte reichen von Solo-Sets in den Wohnzimmern seiner Fans bis hin zu donnernden Full-Band-Explosionen, die die prestigeträchtigsten Veranstaltungsorte Europas erschüttern. Er ist ein Künstler, der die kreativen Handschellen der Branche ablegt, ein Wegbereiter ohne Rückwärtsgang, ein Gitarren-Visionär, dessen Palette in Folk, Rock, Ambient und mehr mündet, nachdem er zuerst durch den Blues in die Welt der Musik gelangt ist. Gerade ist er zum dritten Mal für den British Blues Award nominiert. “Matt Woosey gilt als der beste britische Blues-Künstler seit Rory Gallagher” – Paul Jones