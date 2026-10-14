Matteo Weber

Virtuos und facettenreich, intim, monumental und allem voran zeitlos schön – die Goldberg-Variationen Bachs sind der Höhepunkt barocker Variationskunst und zählen zu den bedeutendsten Werken der Klavierliteratur.

Aus der schlichten Melodie entfalten sich unzählige Variationen zu einem architektonischen Klanggebäude und packenden Universum musikalischer Gedanken. Der Nuancenreichtum macht die Goldberg-Variationen zu einem Werk, das immer wieder neu entdeckt werden will.