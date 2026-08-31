Noch bevor der junge Rostocker Rapper und Sänger Matterz im November seine erste eigene Tournee spielt, steht bereits die Fortsetzung fest: Die „Music Matterz Tour“ im Oktober 2026.

Mehrere Monate im Voraus ausverkaufte Shows, hochverlegte Termine und eine durchgehend starke Auslastung aller Konzerte zeigen: Matterz hat sich in kürzester Zeit einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erarbeitet. Mit seiner zweiten Tour führt ihn der Weg nicht nur in 16 deutsche Städte und 2 in Österreich, sondern erstmals auch in die Schweiz.

Musik war für Matterz schon immer mehr als Unterhaltung. Sie hat die Kraft, Emotionen zu wecken, Hoffnung zu geben und Menschen zu verbinden. Genau dieses Gefühl bringt er live auf die Bühne – energiegeladen, authentisch und nahbar.

Wer schon bei der ersten Tour keine Tickets mehr ergattern konnte, sollte schnell sein: Karten für die „Music Matterz Tour 2026“ sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.