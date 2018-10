× Erweitern Mattheo

Rock'n'Roll-Geschichten mit einem Schuss Blues und einer markanten eindrucksvollen Stimme. Die deutschen Texte gehen "mitten rein in Dein ach so cooles Herz", die Gitarrenriffs voll in die Beine. Unplugged und solo überzeugen die straighten Songs durch Authentizität, Power und gleichzeitiger Lässigkeit in bester Singer/Songwriter-Manier. Und dann werden plötzlich ein paar Coverversionen ausgepackt, die so noch nie interpretiert wurden.