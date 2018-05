Mattheo & DIE BRINGER live in Waldenburg

Mattheo & DIE BRINGER spielen straighten

Party-Rock mit einem Schuss Blues, deutschen Texten und einer markanten, ausdrucksstarken Stimme!

„Mitten rein in Dein ach so cooles Herz!“ – und voll in die Beine: Mattheo & DIE BRINGER aus Rutesheim/Stuttgart bestechen live durch musikalisches Können, Spaß und Authentizität. Die eigenen Songs und überraschende Coverversionen nehmen das Publikum vom ersten Takt an mit auf die Rock’n’Roll-Reise.

Es tönt die Stadion-Gitarre, es rollen die Riffs. Kleine zärtliche Songs wachsen zu Hymnen, haben Ecken und Kanten, grooven und grollen. Die Beats swingen mal zerbrechlich, kommen mal mit Donnerhall!

Die deutschen Texte sind komisch, nachdenklich, wütend: Es geht um Liebhaber, Karrieristen, Kripobullen … und natürlich auch um Frauen!

Wer den Vergleich mit prominenten Namen sucht, könnte es vielleicht so ausdrücken: Springsteen trifft Lindenberg, Grönemeyer jammt mit den Stones und ZZ Top entdecken die Neue Deutsche Welle!

Links zum Gucken & durchclicken:

https://www.mattheo-bringer.de/

Songs online: https://soundcloud.com/user-624210622

Unplugged-CD: https://open.spotify.com/album/0OHNkEESnar3OkonUYnfnu