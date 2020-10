Voll in die Beine und mitten rein in Dein ach so cooles Herz!

Ein Abend wie er sein soll! Mattheo & DIE BRINGER spielen straighten Gitarren-Rock mit einem fein dosierten Schuss Party-Blues und Singer/Songwriter-Momenten. Die Band nimmt das Publikum vom ersten Takt an mit auf eine brettcoole Rock‘n‘Roll Reise. Die deutschen Texte sind ironisch, nachdenklich, witzig, politisch. Es geht um Kripobullen, Kumpels, Karrieristen und natürlich um Frauen.

Ausgelassene Sentimentalität macht sich breit.

Eine lässige Mischung aus eigenen Songs und überraschenden Coverversionen. Die markante, ausdrucksstarke Stimme von Mattheo und seine fulminanten BRINGER begeistern live durch ein einzigartiges Musikkonzept, mit kompaktem Sound, beeindruckender musikalischer Präsenz und Spaß.

Wer den Vergleich mit prominenten Namen sucht, könnte es vielleicht so ausdrücken: Springsteen trifft Lindenberg, Grönemeyer jammt mit den Stones und ZZ Top entdecken die Neue Deutsche Welle. Und wann entdeckst Du den BRINGER-Sound?

Wir sehen uns wieder. Und dann holen wir uns, was fehlt.