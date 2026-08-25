Irgendwas muss doch.

Rock‘n‘Roll-Gitarren, NDW-Elemente und Singer/Songwriter-Skills.

MATTHEO & DIE BRINGER liefern eine mitreißende Live-Performance, eine markante Stimme, coole Grooves und Spaß.

Bestechende Eigenkompositionen und überraschende Coverversionen.

Ausgelassene Sentimentalität macht sich breit.

MATTHEO & DIE BRINGER machen „unnachahmlich ihr eigenes Ding“, schreibt die Stuttgarter Zeitung. „Nehmen ihr Publikum vom ersten Takt an mit“, berichtet die Heilbronner Stimme. „Ein brettccoler Rock‘n‘Roll-Trip “ sagt die BZ/SZ. „Fulminantes Powerpaket und fesselnde Texte“ urteilen die Badischen Neuesten Nachrichten.

Und dann holen wir uns was fehlt.