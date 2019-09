Matthias Boguth Quartett

Hörspiele prägten die Zeit des Aufbaus in den 1950er-Jahren. So strahlte der BBC 1953 erstmals Dylan Thomas' Meisterwerk "Under Milk Wood"aus. Ein „Spiel für Stimmen“, wie Thomas es nennt, mit annähernd 70 verschiedenen Rollen im Original. Es erzählt 24 Stunden im walisischen Fischerdorf Llaregyb, erzählt von den Dorfbewohnern und ihren Träumen und Romanzen.

Das junge Ensemble “Milk Wood“ inszeniert konzertant im klassischen Jazzquartett eine Auswahl der Texte in einem modernen Jazzgewand und bringt sie feinfühlig und gleichzeitig energetisch zu Gehör. Auf eindrucksvolle Weise erwecken die vier Musiker in den Kompositionen des Leipziger Sängers Matthias Boguth das Hörerlebnis der 50er-Jahre zum Leben und fangen den Alltagsschmerz und die Lebenskraft, die diesem besonderen Stück innewohnt, in ihrem Spiel ein.

Mitglieder der Band sind Philip Frischkorn, als „Newcomer“ 2015 mit dem ECHO Jazz ausgezeichnet, sowie Bassist Stephan Deller und Drummer Philipp Scholz, der den Leipziger Jazznachwuchspreis 2017 gewann.

Matthias Boguth - Vocals

Philip Frischkorn - Piano

Stephan Deller - Bass

Philipp Scholz - Drums