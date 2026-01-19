Matthias Deutschmann - Propaganda à la carte

Die Welt ist ein Tollhaus und nun müssten sie doch beginnen, die tollen Tage eines erfrischend respektlosen Kabaretts? Trump beschert uns Überraschungen am laufenden Band. Kommen wir da noch mit oder ist das der Overkill für das politische Kabarett?

Zugegeben, die Demokratie hat schon bessere Zeiten gesehen und das Angebot an Pessimismus ist zur Zeit reichhaltig. Selbst dem Rheinländer kommt sein Credo nicht mehr so leicht über die Lippen: Et kütt wie et kütt. Et hätt noch emmer joot jejange.

Ist das Weltgeschehen noch kabarettabel? Soll ich vor dem Wahnsinn den Hut ziehen? Das wollen wir doch mal sehen. Ich werde es Ihnen zeigen.