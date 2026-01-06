Ein Abend für alle, die das Tempo der Welt zu hoch finden.

In der Früh kann es passieren, dass der Himmel ohne Vorwarnung auf dich herunterstürzt – und schon redet jemand drauflos, ehe du deinen ersten Kaffee hattest. In seinem neuen Programm „langsam“ stellt sich Matthias Egersdörfer mit beharrlicher Wucht gegen das Hochgeschwindigkeitszeitalter. Er schneidet Zwiebeln langsam, denkt langsam und spricht meistens nicht besonders schnell – und genau daraus entsteht sein unverwechselbarer Humor.

Zwischen Zorn und Zärtlichkeit, Wut und Witz feiert er die Kunst der Entschleunigung. Doch wer glaubt, dabei einschlafen zu können, irrt: Denn manchmal bekommt der Egers eine Wut, und dann ist das Publikum garantiert wieder hellwach.