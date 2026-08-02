Matthias Glaubrecht will die Artenvielfalt (und uns) retten

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtageist der Evolutionsbiologe und Biosystematiker Matthias Glaubrecht im Gespräch mit Gerd Bayer im Martinshof in Rüsselshausen.

Aktuelle Hochrechnungen zeigen für Europa, dass im Schnitt etwa ein Fünftel der untersuchten Arten vom Aussterben bedroht ist. Doch wer bekommt das eigentlich mit? Von vielen unbemerkt, verschwinden immer mehr Tiere und Pflanzen aus unserer Umwelt, was unsere Lebensgrundlagen zunehmend gefährdet.

In seinem Buch Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten nennt der Hamburger Evolutionsbiologe und Biosystematiker Matthias Glaubrecht Gründe dafür, warum wir diese Krise der Biodiversität zu wenig wahr- und ernst nehmen. Und er ruft dazu auf, endlich zu handeln, ausreichend große Naturschutzgebiete konsequent zu schützen, zu renaturieren und die Biodiversitätsforschung voranzutreiben.

Alles auch Anliegen von Gerd Bayer, der den elterlichen Hof in Rüsselhausen zum Biobauernhof umgewandelt hat und im März 2026 in den baden-württembergischen Landtag gewählt wurde. Mit Matthias Glaubrecht spricht er über Biodiversität und darüber, weshalb sie uns alle angeht.

In Kooperation mit dem Martinshof Rüsselhausen und mit freundlicher Unterstützung der WMS Wolfgang und Margot Schneider Stiftung.