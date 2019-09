Vermehrt sind in den letzten Jahren Bücher erschienen, in denen rechtspopulistische Ansichten vertreten werden und die einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge anbieten. Mit welchen Mitteln und Strategien die Autor/innen versuchen, öffentlich Meinung zu machen, wollen wir genauer untersuchen. Matthias Hofmann leitet an zu einer kritischen Lektüre rechtspopulistischer Publikationen, indem er die Thesen und Argumente der Autoren im gesellschaftspolitischen Kontext hinterfragt.