Montagskino – Ernte Teilen

Dokumentation über das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft & eine anschließende Podiumsdiskussion mit Christian Engelhardt (Tennentaler Gemeinschaften e.V.) und Sara Wilde (Die Wilde Farm – Herrenberg) im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums vom Verein „Faire Welt“ und dem „Weltladen Herrenberg“.

Deutschland (2023)

FSK: 0 Jahre

Regie: Philipp Petruch

Genre: Dokumentation

Filmlänge: 81 Minuten

Philipp Petruch ist überzeugt, dass die Klimakrise nur durch konkrete Lösungen überwunden werden kann. Anstatt sich auf die Aufklärung der Missstände zu konzentrieren, setzt er sich dafür ein, gemeinsame Visionen und mutmachende Vorbilder zu schaffen. Dafür hat er sich für ein Filmprojekt entschieden, das sich mit der solidarischen Landwirtschaft befasst. In seinem Film begleitet er drei Initiativen in Norddeutschland, die sich für die SoLaWi entschieden haben. Diese Bewegung verfolgt das Ziel, gemeinschaftliche Versorgungskreisläufe auf ökologischer und sozialer Grundlage zu schaffen. Dabei brechen die Landwirt:innen aus den Strukturen der konventionellen Landwirtschaft aus und setzen dem Wachstumszwang unseres Systems etwas entgegen. In „Ernte teilen“ erzählt Philipp Petruch die Geschichten dieser Menschen, die sich bewusst für eine nachhaltige und gemeinschaftliche Landwirtschaft entschieden haben. Er will damit zeigen, dass jeder einzelne einen Beitrag leisten kann und dass es möglich ist, auch in unserer heutigen Zeit auf ökologische und soziale Weise Nahrungsmittel zu produziere