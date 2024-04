Jazzin´ Hbg. präsentiert | Doppelkonzert mit trilog. & Werner Acker Roots Band

Als Ableger des Jazzin´ Festivals im Frühjahr haben sich eine Reihe von Konzerten, über das Jahr verteilt, entwickelt, die das Mauerwerk und der Jazzin´ Herrenberg e.V. gemeinsam veranstalten.

Ein buntes Jazz-Angebot wird dadurch für Herrenberg ermöglicht und wir freuen uns über das musikalische Spektrum im Rahmen dieser Zusammenarbeit.

trilog.

Den Abend eröffnet das Trio trilog. bestehend aus Tilman Rivinius (Klavier), Chris Monninger (Schlagzeug) und Manuel Brenner (Bass).

Der Klang von triolog., das sich 2020 in Heidelberg gegründet hat, ist von einem breiten Spektrum an klassischen und kontemporären Künstlern beeinflusst, die von Brad Mehldau und Thelonious Monk zu Snarky Puppy und Chick Corea reichen. Diese Vielseitigkeit und Spielfreude bringt jeder der drei Musiker mit eigenen Kompositionen ein.

Werner Acker Roots Band

Der Gitarrist und langjährige Hochschuldozent Werner Acker war bereits in jungen Jahren als Studio- und Livemusiker aktiv und hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten als vielseitiger Sideman in unzähligen musikalischen Projekten präsentieren können. In seinen aktuellen Alben „Roots I“ und „Roots II“ und seinem „Roots“ – Projekt, beruft er sich auf seine musikalischen Wurzeln den Rhythm & Blues, den Soul, den Jazz und verarbeitet sie innovativ.

In seiner ausdrucksstarken Art Gitarre zu spielen, ist hörbar, dass Werner Acker sich in all den Jahren die Leidenschaft und Spielfreude bewahrt hat. Sound, Groove, Improvisationsfreude und das Zusammenspiel mit langjährigen, musikalischen Weggefährten sind die Fundamente des Projekts.

Werner Acker (Gitarre)

Rainer Scheithauer (Klavier)

Hansi Schuller (Bass)

Herbie Wachter (drums)

Andreas Francke (sax)

Matthias Dörsam (sax)

Uli Gutscher – tbn