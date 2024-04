Montagskino – The Dive

Deutschland (2023)

FSK: 12 Jahre

Regie: Maximilian Erlenwein

Genre: Drama

Filmlänge: 91 Minuten

Die Schwestern Drew (Sophie Lowe) und Mary (Louisa Krause) freuen sich darauf, an einem der entlegensten und schönsten Plätze der Welt tauchen zu gehen. Was als entspannter Ausflug geplant war, entpuppt sich schnell als ein Kampf um Leben und Tod, als bei einem Erdrutsch Felsen ins Meer stürzen und May in 28 Meter Tiefe einklemmen. Während ihr Sauerstoff immer knapper wird, versucht Drew allein eine Entscheidung über Leben und Tod zu fällen, denn Hilfe ist nicht in Sicht. So bleibt ihr nur die Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu riskieren, um ihre Schwester zu retten.

Basiert auf Joachim Hedens Film „Breaking Surface“.