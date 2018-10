Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugend-Experte. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Jugendlichen und Teenager. Er erklärt auf verständliche und lustige Art die heutige Jugend und führt Generationen zusammen. Das ist Pubertät: Eltern nerven, Schule ist out, WhatsApp ist lebenswichtig und in den Kindernzimmer sieht es so schlimm aus, dass die Bettwanzen Asthma bekommen! Matthias Jung ist seit 20 Jahren eine feste Größe in der Comedy- und Kabarettlandschaft. Nach seinem Diplom Pädagogik Studium arbeitete er als Autor für u.a. "7 Tage 7 Köpfe", "TV Total" und die "Heute Show" und startete 2005 seine Bühnenkarriere als Kabarettist. Sein Programm "Generationj Teenietus" ist Spaßpädagogik für die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam.