Matthias-Krämermarkt mit Live-Musik in Künzelsau

Auftakt der Krämermarkt-Saison in Künzelsau: Der erste traditionelle Krämermarkt im Jahr ist der Matthias-Krämermarkt. Er findet am Montag, 24. Februar 2020 statt. Mehr als hundert Händler werden erwartet. Von 8.30 bis 18.30 Uhr wird es an den Ständen in der Künzelsauer Innenstadt von Wollsocken, Bekleidung und Haushaltswaren bis zu Gewürzen ein großes Angebot geben. Zum Abschluss des Markttages trifft man sich am Unteren Markt. Auf der Bühne dort tritt von 16 bis 20 Uhr die Künzelsauer Live-Band New Discovery auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.