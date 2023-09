Matthias Schriefl & Amith Nadig: Amithias

Das können wir uns auch an einem Donnerstag nicht entgehen lassen:

Der rührige Komponist, Arrangeur und Multiinstrumentalist Matthias Schriefl ist erneut zu Gast in der Bastion, dieses Mal mit zwei genialen südindischen musikalischen Brüdern im Geiste. Amith Nadig ist ein Flöten-Virtuose, der in der klassischen indischen Musik mit den besten Musikern des Subkontinents spielt. Amith spielt nicht nur die Flöte auf die klassische indische Weise, er ist einer der wenigen Inder, die beispielsweise auch Samba, Blues und Mambo-Stücke beherschen und zudem auf indische Art sogar jodelt. B. C. Manjunath ist ein indischer Perkussionist, der auf dem Gebiet der klassischen indischen Musik ebenso beschlagen ist wie im Jazz, der Neuen Musik und der Weltmusik. Mit großer Leichtigkeit, höchster Virtuosität, Raffinesse und viel Humor verbinden die Musiker die Musik der Alpen mit der Südindiens. Sie verbinden Jazzharmonien und indischen Ragas und spielen mit den Gemeinsamkeiten von Grooves aus aller Welt.