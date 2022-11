Matthias Schriefl & Bundesjazzorchester

Alpenjazz

Bundesjazzorchester

Matthias Schriefl Komposition, Arrangements & Leitung

Am Rande der Alpen, in Maria Rain im Allgäu, ist Matthias Schriefl aufgewachsen. Mit 15 Jahren wurde er jüngstes Mitglied im Bundesjazzorchester, studierte Jazztrompete in Köln und Amsterdam. Als »Rising Star« der European Concert Hall Organisation tourte er mit seiner Band Shreefpunk durch die großen Konzerthäuser Europas. Mittels Jazz-Gewitzheiten räumt der Trompeter nun seit rund zwanzig Jahren mit Jazz-Gewissheiten auf, spielt von Unterbiberger Hofmusik bis Shreefpunk alles, was auf der Trompete geht – und wenn’s nicht geht, dann macht er’s möglich: Seinen Mitmusikern und sich schreibt er die Stücke »maßgeschneidert« auf den Leib.

Matthias Schriefl hat das Bundesjazzorchester – das offizielle Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland, wo einst seine eigene Karriere begann – in seine Allgäuer Heimat eingeladen, um ein gemeinsames Projekt zu erarbeiten: »Alpenjazz«. Mit den jungen Musikerinnen und Musikern erforscht Schriefl die Schnittmengen zwischen alpiner Volksmusik, Jazz und zeitgenössischen Grooves. Die jungen Talente bereichern den Alpen-Jazz-Stil mit eigenen Impulsen und experimentieren mit neuen Jodeltechniken. Dabei richten Schriefl und das Bundesjazzorchester den musikalischen Blick auch aus dem Voralpenland gen Süden, getreu dem Motto: »Wir wollen freie Sicht aufs Mittelmeer, die Berge müssen weg!«