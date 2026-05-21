Matthias von Herrmann – Ist Mobilfunkstrahlung gesundheitsschädlich?

Smartphones, Tablets und WLAN sind überall präsent: zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, im Job und sogar in der Schule. Matthias von Herrmann, Campaigner bei der Umwelt- und Verbraucherorganisation Diagnose-Funk e. V., wird einen leicht verständlichen Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Studien zu Mobilfunk- und WLAN-Strahlung geben. Wie belastbar sind deren Ergebnisse? Was bedeutet das für unsere Kinder? Auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend zeigt er Wege und Tipps, wie im Privatraum, am Arbeitsplatz und in der Schule die Belastung durch Mobilfunkstrahlung verringert werden kann. Diagnose-Funk e.V. ist eine unabhängige Umwelt- und Verbraucher-Organisation, die sich seit 2009 für den Schutz vor elektromagnetischen Feldern einsetzt. Dazu klärt diagnose:funk über die schädigenden Wirkungen u. a. von Mobilfunk- und WLAN-Strahlung auf und fordert zukunftsfähige technische Lösungen für eine gesundheitsverträgliche Telekommunikation.