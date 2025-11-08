Matthias Waßer - Guitar Deluxe

Ein Konzertabend mit der Gitarre.

Matthias Waßer ist weit mehr als ein Gitarrist – er ist ein Klangkünstler, ein Geschichtenerzähler auf sechs Saiten. Mit technischer Brillanz, unbändiger Spielfreude und innovativen Spieltechniken erschafft er Klangwelten, die berühren, mitreißen und staunen lassen. Seine Musik ist nicht nur zum Hören, sondern zum Erleben.

Matthias Waßer war 18 Jahre lang als Magic acoustic Guitars unterwegs. Auf seinen weltweiten Konzerten – von Asien über Neuseeland und Tahiti bis in die Antarktis und die Südsee – zieht er sein Publikum in den Bann. Doch es sind nicht nur die großen Bühnen, die ihn auszeichnen, sondern die tiefen Spuren, die er in den Herzen seiner Zuhörer hinterlässt. Sein Spiel ist pure Leidenschaft. Matthias beherrscht nicht nur die klassische Fingerpicking-Technik in Perfektion, sondern verwandelt seine Gitarre in ein Orchester: Sie wird zur Trommel, mit einem Cellobogen gestrichen oder virtuos hinter dem Rücken gespielt – und das mit einer atemberaubenden Präzision. Jedes Stück trägt seine persönliche Handschrift, bleibt dabei aber stets dem Charakter des Originals treu. Seine Musik reicht von gefühlvollen Balladen, die unter die Haut gehen, bis zu mitreißenden Rhythmen, die das Publikum zum Klatschen und Tanzen animieren. Dabei bleibt seine Musik stets instrumental – pure Gitarrenklänge, ohne Gesang, aber mit einer Ausdruckskraft, die Geschichten erzählt und Emotionen weckt. Und das Erstaunlichste? Alles geschieht live – ganz ohne technische Hilfsmittel. Und doch hat man das Gefühl, eine ganze Band zu hören.

Ob auf renommierten Festivals, in exklusiven Clubs oder in TV-Produktionen – Matthias’ Musik kennt keine Grenzen. Seine beeindruckenden Engagements und zahlreichen Fernsehauftritte haben ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht. Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch online begeistert er Fans weltweit: Über 23.500 treue Abonnenten auf YouTube feiern und teilen seine einzigartigen Interpretationen. Wer Matthias Waßer live erlebt, spürt es sofort: Hier steht ein Künstler, der seine Musik nicht nur spielt, sondern lebt. Jede seiner Shows ist ein Erlebnis – voller Magie, Energie und meisterhafter Virtuosität. Ein Moment, der bleibt.