Die ökumenische Männergruppe lädt ein zum Kabarettabend. Zu Gast ist in diesem Jahr Matthias Walz.

Eigentlich ist Matthias Walz total nett. Nur wenn ihn etwas aufregt, kann er schon einmal böse werden. Und es gibt vieles, das ihn aufregt. Vor allem in der Politik. Als Star von „Fastnacht in Franken“, der quotenstärksten Sendung aller dritten Programme in Deutschland, liest Matthias Walz regelmäßig der versammelten Politprominenz die Leviten.

Das Ergebnis ist kollektive Schnappatmung: bei den Politikern, weil sie gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, und beim restlichen Publikum, weil es vor Lachen fast vom Stuhl fällt.

Lässig am Klavier lümmelnd, bringt der Mann im grünen Anzug auch in seinem sich ständig aktualisierenden Bühnenprogramm „Der böse Mann am Klavier“ seine genialischen Gedankengänge musikalisch auf den Punkt und sein Publikum mit Witz, Charme und Verstand zum Lachen – und manchmal sogar zum Nachdenken.